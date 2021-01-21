ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Başak Sayan'dan kötü haber!

Başak Sayan'dan kötü haber!

Başak Sayan'dan kötü haber! Oyuncu ve yazar Başak Sayan, 10 gün önce yakalandığı koronavirüsü yendiğini söyledi. Ünlü oyuncu virüsü kargodan kaptığını belirtti.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.