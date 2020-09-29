Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Başak Dizer, önceki gün eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a sürpriz yaptı. Mutlu evlilikleri devam eden çiftten Dizer, eşinin 18 yıl önce verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Başak Dizer'in fotoğrafa kaplan emojisi koyması da gözlerden kaçmadı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de İzmir 'in Urla ilçesinde tatil yapan Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

Dizer, köpekleri ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından "Aşk... Koşulsuz" notuyla takipçileriyle paylaştı. 43 yaşındaki stil danışmanının paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.