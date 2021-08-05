Başak burcu kadını hoşlandığını nasıl belli eder? Başak burcu kadını aşık olursa ne yapar?

Başak burcu kadınları; gerçek güven ve aşktan ibaret olduğunu hissettikleri zaman sevdikleri adına emek verir ve onun yaşamını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapmaktan vazgeçmezler. Her konuda olduğu üzere aşk konusunda da kendilerini kontrol etmeyi oldukça iyi bilen başak burcu kadınları, aşık olduğunu pek dışarı yansıtmazlar.

Başak burcu kadınları, her şeyi içlerinde yaşamayı sevmektedirler. Başak burcu kadınları, aşk konusunda çekingen ve utangaçlardır. Başak burcu kadınları, aşık oldukları zaman kendilerini ön plana atarlar. Bununla beraber hoşlandığı bireyi elde etmek adına elinden geleni yapar. Karşı taraftan olumlu yanıt geldiği zaman kaçamak bakışları ile her şeyi anlatırlar.

Başak burcu kadınları; mesafeli olan ve çekici erkeklerden hoşlanırlar. Geveze olan, şımarık, patavatsız, yersiz espri ve şakalar yapan erkekler başak burcu kadınlarına itici gelmektedir. Başak burcu kadınları; gerçekçi, sevgisinden, samimiyetinden emin oldukları erkekleri severler. Başak burcu kadınlarının hoşlanacağı erkek tipleri; sorumluluk sahibi, kendinden emin, karizmatik olan erkeklerdir.

Başak burcu kadını hoşlandığını nasıl belli eder?

Başak burcu kadınlarının erkeklerde önem verdikleri ilk şey, titiz ve temiz olmalarıdır. Temiz veya titiz yapının bulunmaması ile başak burcu kadınlarının gönlünü fethetmek mümkündür. Başak burcu kadınları, ayrıntılara çok dikkat eder. Bu yüzden karşı tarafında kendisinin fark etmiş oluğu durumlara dikkat edilmesini ister. Başak burcu kadınları; eleştiri yapmaktan hoşlanırlar. Bu yüzden karşı cinsin bunu kaldıracak bir yapısı yoksa başak burcu kadınına yaklaşmamak gerekir. Ancak başak burcu kadınları hoşlanırsa bütün bunları es geçebilir.

Başak burcu kadınları; eğlencelidir, mizah tarafları oldukça kuvvetlidir. Eğlenmeyi ve komik olan erkeklerden etkilenirler. Bunun yanı sıra çok fazla konuşmayan ve soğuk, çabucak alınan erkek tipinden nefret ederler. Başak burcu kadınları, bu tür erkeklerle bir arada olmak istemezler. Bunların dışında başak burcu kadınları, hoşlandıkları erkeklerin hareketlerine karşılık vermekten hiç kaçınmazlar.

Başak burcu kadını aşık olursa ne yapar?

Başak burcu kadını aşık olduğunda, karşısındaki konuşmalarıyla etkisi altına alır. Bununla beraber aşık oldukları kişiyi, esprileriyle kendilerine bağlarlar. Başak burcu kadınları adına ilişkide öncelik mantıktır. Bundan ötürü pek çok erkeği kendine hayran bırakır. Başak kadınları çok detaycı düşünüp, kolay kolay kimseden hoşlanmazlar. Ancak hoşlandıkları kişi olursa, bütün bunların üstünü kapatabilirler.

Başak burcu kadınları, ilişkilerinde ciddi davranıp, karşısındaki bireyin de kendisine saygı duymasını isterler. Başak burcu kadınları kolay kolay aşık olmazlar. Ancak aşık olduklarında sevdiği adamı asla bırakmazlar. Titizliği ve temizliğiyle bilinen başak burcu kadınları, aşık olduğu zaman derlenip toplanması gereken tüm alanları toparlarlar. Başak burcu kadınları, kontrolü ve tüm hakimiyeti eline almak isterler. Başak burcu kadınları dağınık olmayı sevmedikleri için, bu özelliğini tam anlamıyla aşk yaşamında da uygulamaya başlamaktadır. Başak burcu kadınları, planlamış olduğu yaşamın keyfini aşık olduğu bireyle beraber sürmek isterler.