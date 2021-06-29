Başak burcu kadını anlaşabildiği ve anlaşamadığı burçlar neler? Nasıl erkeklerden hoşlanır?

Başak burcu kadınlarının genellikle herkesle çok iyi anlaştığını düşünülür. Ama sürekli olarak insanları eleştirmeleri ve hatalarını insanların yüzüne vurmaları nedeni ile pek çok kişi tarafından bu kişiler sevilmeyebilir. Ama mantığı ve duyguları ile hareket eden; sezgileri çok kuvvetli olan kişiler tarafından genellikle aşırı sevilir ve onaylanırlar.

Başak burcu kadınları, karşılarındaki erkeğin sevgisinin gerçek olup olmadığına dikkat eder. Kendileri gibi sevdikleri erkeğin de dürüst olması, ilişkinin devamı için önemlidir. Kendisini saf bir sevgi ile karşılıksız bir şekilde seven ve kendilerine saygı duyan erkekleri severler. Sevgilerini hak etmeyen erkeklerden olabildiğince uzak durarak duygu ve düşüncelerini bu kişilere açıkça ifade ederler. Eleştiri yapmaktan çok hoşlandıkları için eleştirilerine karşı çıkmayan erkeklerle çok daha mutlu ve huzurlu bir aşk yaşayabilirler.

Başak Burcu Kadınının Anlaştığı Burçlar

Balık burçlarının hayalperest, dağınık, fazla iyimser halleri ve her zaman duygularıyla hareket etmeleri gibi nedenlerle hayatlarında hep başak burcu kadınına ihtiyaç duyarlar. Başak kadınının yardım etmek için hevesli olması sonucunda ise, balık ve başak burcunun uyumu ortaya çıkar.

Başak burcu kadınının çevresinde bulunan kişilere sürekli yardım etmek için kendini öne atması, yengeç burçlarını aşırı derecede etkiler. Çünkü onlar da tıpkı başaklar gibi sürekli birbirlerine yardım etmek ister. Bu nedenle de başak kadını ve yengeç burçları genellikle çok iyi anlaşırlar.

Başak burcu kadınının bir diğer en iyi anlaştığı burç ise, boğa burcudur. Bu iki burç aslında birbirinin tam zıttı olarak görünür. Ama başak burcunun kararlılığı ve çalışkanlığı genellikle boğayı harekete geçirmeyi başarır. Bunun sonucunda da birlikte çok güzel işler ortaya çıkarırlar.

Başak Burcu Kadınının Anlaşamadığı Burçlar

Başak burcu kadınları için alçak gönüllülük çok önemlidir. Başak burçları, bir şey yaptıkları zaman başkalarının gözüne sokmamaya özen gösterirler. Aslanların kendini beğenmiş halleri ve gösteriş tutkusu başak burcu kadınını çok rahatsız eder. Bu kişilik özellikleri, başak burcu kadınının en sevmediği özelliklerdir. Bu nedenle de aslan burçlarıyla genellikle iyi geçinemez ve çok anlaşamazlar.

Başak burcu kadını, utangaç ve çekingen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle de kovanın karakterine çok zıttır. Kovalar, içlerinde hiçbir şey tutmazlar ve çok açık sözlüdür. Bu nedenle de başak kadınları, kova burçları ile sürekli fikir ayrılığı yaşar ve çoğunlukla da anlaşamazlar.

Başak burcu kadınının en anlaşamadığı bir diğer burç ise, terazi burçlarıdır. Terazilerin, olaya derin değil yüzeysel olarak bakmaları ve suya sabuna dokunmayan pasif halleri, başak kadınlarını çileden çıkarır. Bu nedenle de terazilerle başak kadınları genellikle hiç anlaşamazlar.

Başak Burcu Kadını Nasıl Erkeklerden Hoşlanır?

Başak burcu kadınları, mesafeli ve zeki erkekleri genellikle çekici bulur. Aynı zamanda bu tarz erkeklerden hoşlanırlar. Şımarık, yersiz şakalar, espriler yapan ve gevezelik eden erkekler ise, onlara itici gelir. Samimiyetinden ve sevgisinden emin oldukları, gerçekçiliğinden emin oldukları saygılı erkeklerden hoşlanırlar. Sorumluluk sahibi, kendisinden emin ve karizmatik erkekler, başak burcu kadınlarının hoşlanabileceği erkeklerdir.

Başak burcu kadınları, karşılarındaki erkeğin sevgisinin gerçek olup olmadığına dikkat eder. Kendileri gibi sevdikleri erkeğin de dürüst olması, ilişkinin devamı için önemlidir. Kendisini saf bir sevgi ile karşılıksız bir şekilde seven ve kendilerine saygı duyan erkekleri severler. Sevgilerini hak etmeyen erkeklerden olabildiğince uzak durarak duygu ve düşüncelerini bu kişilere açıkça ifade ederler. Eleştiri yapmaktan çok hoşlandıkları için eleştirilerine karşı çıkmayan erkeklerle çok daha mutlu ve huzurlu bir aşk yaşayabilirler.