Baş dönmesine bulantı ve kusma eşlik ediyorsa dikkat!

Herhangi bir hareket olmaksızın ayakta duramayacak kadar başınız dönüyor, gözlerinizi kapatsanız bile baş dönmeniz geçmiyorsa vertigo problemi ile karşı karşıya olabilirsiniz. Kendi başına bir hastalık olmayan vertigo, aslında bir hareket halüsinasyonudur. Vertigo sersemlik, dönüyormuş hissi, bazen de göz kararması ve baş dönmesi olarak belirti gösterebilir. Vertigo denilince akla baş dönmesi gelse de birçok bulgu ile kendini belli eder. Öyle ki; şiddetlenen baş dönmesi ve denge problemi kişiyi yatağa kadar düşürebilir. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin baş dönmesi ve nedenlerini anlattı.

Baş dönmesinin vertigonun habercisi olabileceğini belirten uzmanlar, baş dönmesi yanında sıklıkla bulantı-kusmanın eşlik edebileceğine dikkat çekiyor. Her türlü baş dönmesi sorununun bir tedavisi bulunduğu belirtilirken; mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurulması tavsiye ediliyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, baş dönmesi ve nedenlerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

“BAŞIM DÖNÜYOR” HİSSİ VEREN VERTİGODUR

Baş dönmesi diye tanımlanan şikayetin ayrıntılı sorgulanınca, genelde altından farklı durumlar çıktığını kaydeden Prof. Dr. Barış Metin, baş dönmesi diye tanımlanan durumun kişiden kişiye değiştiğini söyledi. Prof. Dr. Metin, “Bazen bir sersemlik hissi, bazen gerçekten dönüyormuş hissi, bazen de göz kararması baş dönmesi olarak tanımlanır. Bunların arasında, gerçekten dönüyormuş hissi vertigo olarak tanımlanan durumdur” diye konuştu.

VERTİGODA BULANTI-KUSMA DA OLUR

Vertigonun baş dönmesi olarak tanımlanan durumların çoğunu oluşturduğunu dile getiren Metin, vertigonun iç kulak veya beyin kaynaklı olabileceği uyarısında bulundu. Prof. Dr. Metin, şunları söyledi: “İç kulakta yer alan yarım daire kanallarındaki sıvının katılaşması sonucu yarım daire kanalları fonksiyon dışı kalabilir ve bu durum kişi bir tarafa dönüyormuş hissi yaratır. Sıklıkla beraberinde bulantı-kusma olur. Merkezi kaynaklı vertigo ise işitme sinirinin beyinden çıkarken sıkışması veya beyin sapındaki denge merkezinin etkilenmesi sonucu olabilir. Merkezi kaynaklı vertigonun nedeni beyinde damar tıkanıklığı, tümörler ve çeşitli ilaçların yan etkileri olabilir.”

HER TİP BAŞ DÖNMESİNİN TEDAVİSİ VAR

Baş dönmelerinin süre ve atak sıklığı açısından değişken olduğunu söyleyen Prof. Dr. Barış Metin, baş dönmesinin genelde birkaç hafta içinde geçen bir durum olduğunu aktardı. Özellikle iç kulak kaynaklı vertigoların kısa sürede geçeceğini ancak sık tekrarlama eğilimleri bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Metin, “Ancak çok uzun süreli ve durmadan devam eden baş dönmesinden yakınan hastalarımız da bulunmaktadır. Uzun süre baş dönmesi çeken hastalarımız kendilerini çaresiz ve umutsuz da hissedebilir. Ancak her tip baş dönmesinin bir tedavisi olduğu da unutulmamalıdır. Yani çaresizliğe gerek yok. Yeter ki sizi tedavi edebilecek uzmanı bulun” şeklinde konuştu.

HER TÜRLÜ BAŞ DÖNMESİNDE DOKTORA BAŞVURUN

Her türlü baş dönmesinde doktora başvurulması gerektiği uyarısını yapan Metin, basit sersemlik ve göz kararması hissinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulabileceğini belirtti.

VERTİGONUN TÜRÜNE GÖRE TEDAVİ PLANLANIYOR

Vertigo durumunda ise tam donanımlı bir hastaneye gidilmesi gerektiğini ifade eden Metin, nöroloji bölümüne başvurulmasının uygun olacağını söyledi. Metin, şu bilgileri verdi: “İç kulak kaynaklı vertigoda ilk tedavimiz genelde düzeltici manevralardır. Manevralar hekimin hastanın başını ellerinin arasına alıp belirli yönlere hareket ettirmesi yoluyla yapılır. Bu manevralarla iç kulaktaki sıvının akışkanlığı yeniden sağlanmaya çalışılır. Manevra sonrası düzelen hastaya evde uygulaması için egzersizler öneririz. Merkezi yani beyin kaynaklı vertigoda ise nedene yönelik tedavi yapılır. Neden, genelde çekilecek Manyetik rezonans yani MR filmi ile ortaya çıkar. Örneğin durum, damar tıkanıklığına bağlı ise kan sulandırıcılar verilir.”