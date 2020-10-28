Başak Dizer'den eşi Kıvanç'a doğum günü mesajı!

Stil danışmanı Başak Dizer, 37 yaşına giren eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Başak Dizer Instagram paylaşımlarına yenisini ekledi.

Başak Dizer, 37 yaşına giren eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününü kutladı.

2019 yazında eşiyle gittikleri tatilden fotoğraflarını paylaşan Başak Dizer altına "Daha nice maceralara, seninle..." notunu düştü. Başak Dizer'in paylaşımına ünlü isimler de yorum yaptı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde de eşi Başak Dizer'le birlikte Muğla Selimiye'de tatil yapan Tatlıtuğ, iskelede çekilen aşk pozlarını Instagram'dan paylaşmıştı.

Tatlıtuğ, romantik karelere kalp emojisi de koydu. Eşi ile romantik fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Tatlıtuğ’un ‘aşk’ pozları çok konuşuldu.