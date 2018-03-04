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Barzani'den flaş sözler: Artık vakit geldi

AA |  04 Mart 2018 Pazar - 19:42 | Son Güncelleme : 04 03 2018 - 19:42

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, "Irak Meclisinin Kürtleri planlı bir şekilde yok sayıp bütçe yasa tasarısını onayladığını ve bu karara cevap vermenin vaktinin geldiğini" savundu.


Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı olarak görevine devam eden  Barzani, IKBY'nin 1991 yılında Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e karşı  başlattığı ayaklanmanın 27'nci yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.
 
Barzani mesajında, Irak Meclisinde dün Kürt siyasi partilerin boykot  ettiği oturumda, oy çokluğuyla onaylanan 2018 Bütçe Yasa Tasarısı'na tepki  göstererek, tasarının onaylanmasıyla ittifak, ortaklık, denge ve anayasal  ilkelere aykırı bir tutum sergilendiğini öne sürdü.
 
IKBY halkının bilinçli bir şekilde gözardı edildiğini ileri süren  Barzani, hem IKBY hem de dışarıda nasıl bir zihniyetle karşı karşıya  kaldıklarının ortaya çıkacağını savundu.
 
Barzani mesajında, "Artık IKBY'nin tüm taraflarla bir araya gelip Irak  Meclisine gereken cevabı verme vaktinin geldiğini, bunun için de ilgili  tarafların ortak ve uygun karar vermesi gerektiğini" kaydetti.
 
Irak'ta siyasi krize dönüşen 2018 bütçesi dün Kürt milletvekillerinin  boykotuna rağmen Mecliste oy çokluğuyla kabul edilmişti.  
 
"Kemer sıkma" önlemlerini içeren bütçede, Erbil'in payı önceki  yılların aksine yüzde 12,6'ya düşürülmüştü.
 
Irak'ta önceki yıllarda bütçeler özellikle Bağdat ile Erbil arasında  yapılan siyasi ittifaklara göre şekilleniyordu. Söz konusu ittifaklar sonucu  IKBY, bütçeden yüzde 17 gibi önemli bir pay alıyordu.  

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