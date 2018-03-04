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Barzani'den flaş açıklama: Çekilmeyeceğiz

AA |  04 Mart 2018 Pazar - 16:13 | Son Güncelleme : 04 03 2018 - 16:13

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, 2018 bütçesinin Irak meclisinde Kürtlerin itirazları göz önünde bulundurulmadan onaylanması nedeniyle endişelendiklerini, ancak Bağdat'taki siyasi zemini terk etmeyeceklerini açıkladı.


Neçirvan Barzani, Erbil'de IKBY Bakanlar Kurulu'nun ardından düzenlediği basın  toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Irak meclisinin dün Kürt siyasi partilerin boykot ettiği oturumda 2018  bütçe yasa tasarısını oy çokluğuyla onaylamasının kendilerini ciddi şekilde  endişelendirdiğini dile getiren Barzani, Irak'ın 2003 yılında üzerinde kurulduğu  ortaklık ve ittifak prensibinin bu kararla çiğnendiğini savundu.
 
IKBY'nin haklarının yok sayılmasının yanı sıra kendilerine ayrılan  bütçe miktarından da kaygı duyduklarını söyleyen Barzani, bu bütçe ile birikmiş  ve kesintili memur maaşlarını da ödeyemeyeceklerini ifade etti.
 
Barzani, "Kürtlerin ihmal edildiği istikrarlı bir Irak'tan bahsetmek  zor olacaktır. Bu ülkede, barış ve istikrarın olmasını istiyorlarsa diğer  unsurlarla anayasa çerçevesinde hareket etmeliler." dedi.
 
"Bağdat'ta kalmaya devam"
 
Gazetecilerin, bütçe meselesinden sonra Kürt siyasetçilerin Bağdat'tan  çekilip çekilmeyecekleri sorusuna karşılık Barzani, IKBY'nin haklarını korumak  için Bağdat'ta kalmaya devam edeceklerini söyledi.
 
IKBY Başbakanı'na, "Irak'ın Kürt kökenli Cumhurbaşkanı Fuad Masum  hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu da yöneltildi. Barzani, gelişmeler karşısında  IKBY halkı ve hükümetinin Masum'dan bir tavır sergilemesini beklediğini dile  getirdi.
 
Irak'ta siyasi krize dönüşen 2018 bütçesi dün Kürt milletvekillerinin  boykotuna rağmen mecliste oy çokluğuyla kabul edilmişti.
 
"Kemer sıkma" önlemlerini içeren bütçede Erbil'in payı önceki yılların  aksine yüzde 12,6'ya düşürülmüştü.
 
Bütçenin onaylanmasının ardından Kürt Milletvekili Adil Nuri, "Kürtler  olarak Bağdat'taki tüm siyasetten çekilme seçeneğini değerlendiriyoruz. Buna  Cumhurbaşkanlığı makamıyla bakanlıkları bırakma da dahil." açıklaması yapmıştı.
 
Irak'ta önceki yıllarda bütçeler, daha çok özellikle Bağdat ile Erbil  arasında yapılan siyasi ittifaklara göre şekilleniyordu. Söz konusu ittifaklar  sonucu IKBY, bütçeden yüzde 17’lik gibi önemli bir pay alıyordu.
 
  
 
 
 

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