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Barutlar Çetesi'ne operasyon! 20 şüpheli gözaltına alındı

İHA |  23 Ekim 2020 Cuma - 15:49 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 16:29

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü "Barutlar Çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.


  Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara’da faaliyet gösteren suç örgütü “Barutlar Çetesi” takibe alındı. Yapılan çalışmalarda Altındağ bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sonrasında bölgede yeniden yapılanmaya çalışan ve bölgedeki diğer gruplarla çatışma içinde olan, çok sayıda silahlı yaralama olayına karışan çete mensupları tek tek tespit edildi.
 
Çetenin uyuşturucu madde ticareti, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, tefecilik, kasten yaralama gibi pek çok suça karıştığı ve örgütün liderliğini H. Barut isimli kişinin yaptığı tespit edildi. Organize ekiplerinin 24 şahsa yönelik gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
 
 
22 ikamet ve 4 iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek-senet, uyuşturucu madde, resmi olarak kırmızı ve yeşil reçete ile satılan reçetesiz alınmış haplar, tabancalara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edilecek.  
 

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Barutlar Çetesi operasyon şüpheli gözaltı
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