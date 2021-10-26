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Bartu Küçükçağlayan hastalığını açıkladı: Diskalkuli
Bartu Küçükçağlayan, Meriç Aral ve Efe Tunçer’in sunduğu 'Teras Noir' adlı YouTube programına konuk oldu. 38 yaşındaki ünlü oyuncu, kendisinde diskalkuli (matematik öğrenme güçlüğü) olduğunu söyledi. İşte Küçükçağlayan'ın yaşadığı zorluklar ve diskalkuli ile ilgili detaylar...
Soyadının uzun olmasıyla ilgili çocukluğundan beri çok sıkıntı yaşadığını anlatan Bartu Küçükçağlayan, "Soyadım konusunda çok fazla zorluk yaşadım. Özellikle sınavlarda soyadım yüzünden çok zorlandığım oldu. Millet ikinci sorudayken ben hala soyadımı kodluyordum. Harfler de birbirine çok benziyor. Şimdi eşim Merve de artık bana katıldı. Onu da paylaşıyoruz" dedi.