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Bartın Ulus TOKİ çekilişi sonuçları - TOKİ Bartın Ulus çekilişi ve 2+1 105- 3+1 45 Bartın Ulus TOKİ kura listesi

Bartın Ulus TOKİ çekilişi sonuçları - TOKİ Bartın Ulus çekilişi ve 2+1 105- 3+1 45 Bartın Ulus TOKİ kura listesi