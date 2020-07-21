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- Bartın Ulus TOKİ çekilişi sonuçları - TOKİ Bartın Ulus çekilişi ve 2+1 105- 3+1 45 Bartın Ulus TOKİ kura listesi
Bartın Ulus TOKİ çekilişi sonuçları - TOKİ Bartın Ulus çekilişi ve 2+1 105- 3+1 45 Bartın Ulus TOKİ kura listesi
21 Temmuz 2020 Salı - 11:16 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 11:16
Bartın Ulus TOKİ çekilişi ve sonuçları merak ediliyor, araştırılıyor. Bartın Ulus Abdipaşa 150 / 100000 Toplu Konut Projesi kapsamında başvurusu onaylanan Bartınlılar, TOKİ Bartın Ulus kura sonuçlarını sorguluyor. 2+1 105- 3+1 45 konutun hak sahibinin belirleneceği TOKİ Bartın Ulus Abdipaşa kura sonuçları, saat 11.00’de noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından belli olacak. Bartın Ulus TOKİ kura çekilişi, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenebilecek. Peki, Bartın Ulus TOKİ kura listesi nasıl sorgulanır? İşte Bartın Ulus Abdipaşa TOKİ kura sonuçları listesi 2020…
TOKİ Bartın Ulusa kura sonuçları 2020 listesi hakkındaki araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Bartınlılar, TOKİ Bartın Ulus çekiliş sonuçlarını sorgulanıyor. 2+1 105, 3+1 45 toplam 150 kişinin konut sahibi olacağı Bartın Ulus kura listesi saat 11.00’de çekilmeye başlandı. İşte Bartın Ulus Abdipaşa TOKİ sonuçları 2020…
BARTIN ULUS TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ
TOKİ Bartın Ulus kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ BARTIN ULUS KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME
TOKİ BARTIN ULUS KURA SONUÇLARI 2020
TOKİ Bartın Ulus Abdipaşa 2020 kura sonuçları isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
BARTIN ULUS ABDİPAŞA TOKİ KURA SONUÇLARI LİSTESİ 2020