21 Temmuz 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 120.059 0.65 EURO 7,8480 -0.03
USD 6,8590 0.02 ALTIN 401,720 0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Gündem Haberleri »
  • Bartın Ulus TOKİ çekilişi sonuçları - TOKİ Bartın Ulus çekilişi ve 2+1 105- 3+1 45 Bartın Ulus TOKİ kura listesi

Bartın Ulus TOKİ çekilişi sonuçları - TOKİ Bartın Ulus çekilişi ve 2+1 105- 3+1 45 Bartın Ulus TOKİ kura listesi

21 Temmuz 2020 Salı - 11:16 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 11:16

Bartın Ulus TOKİ çekilişi ve sonuçları merak ediliyor, araştırılıyor. Bartın Ulus Abdipaşa 150 / 100000 Toplu Konut Projesi kapsamında başvurusu onaylanan Bartınlılar, TOKİ Bartın Ulus kura sonuçlarını sorguluyor. 2+1 105- 3+1 45 konutun hak sahibinin belirleneceği TOKİ Bartın Ulus Abdipaşa kura sonuçları, saat 11.00’de noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından belli olacak. Bartın Ulus TOKİ kura çekilişi, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenebilecek. Peki, Bartın Ulus TOKİ kura listesi nasıl sorgulanır? İşte Bartın Ulus Abdipaşa TOKİ kura sonuçları listesi 2020…


TOKİ Bartın Ulusa kura sonuçları 2020 listesi hakkındaki araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Bartınlılar, TOKİ Bartın Ulus çekiliş sonuçlarını sorgulanıyor. 2+1 105, 3+1 45 toplam 150 kişinin konut sahibi olacağı Bartın Ulus kura listesi saat 11.00’de çekilmeye başlandı. İşte Bartın Ulus Abdipaşa TOKİ sonuçları 2020…

BARTIN ULUS TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ Bartın Ulus kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ BARTIN ULUS KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME

TOKİ BARTIN ULUS KURA SONUÇLARI 2020

TOKİ Bartın Ulus Abdipaşa 2020 kura sonuçları isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

BARTIN ULUS ABDİPAŞA TOKİ KURA SONUÇLARI LİSTESİ 2020

 

ETİKETLER

Bartın Ulus TOKİ çekilişi sonuçları TOKİ Bartın Ulus çekilişi Bartın Ulus TOKİ kura listesi TOKİ Bartın Ulus kura sonuçları TOKİ Bartın Ulus Abdipaşa kura sonuçları Bartın Ulus TOKİ kura çekilişi rtın Ulus Abdipaşa TOKİ kura sonuçları listesi 2020
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.