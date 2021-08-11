Bartın, Sinop ve Kastamonu'da sel felaketi! Bakanlık son dakika duyurdu: Ayrılmayın

Bartın, Sinop ve Kastamonu'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yol açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Bartın-Karabük yolunda sel nedeniyle çökme meydana geldi, 2 köye ulaşım sağlayan köprüler yıkıldı, su baskınları yaşandı. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar ise AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek de, "Tarihte böyle bir şey görmedik. Dere yataklarının hepsi taştı" dedi. Selin vurduğu Ayancık ilçesine bağlı Yenikonak köyüne yönlendirilen helikopterle mahsur kalan bazı kişiler kurtarıldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, AS-532 tipi helikopterlerin Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde arama-kurtarma görevine devam ettiğini belirtti. Ayrıca Bartın'da yolda mahsur kalan AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve parti yöneticileri grup itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki taşkın nedeniyle vatandaşları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları konusunda uyardı.

Karadeniz kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında. Etkili olan yağışlar Sinop Bartın ve Kastamonu 'da sel ve su baskınlarına yol açtı. Kastamonu'nun Azdavay ve Bozkurt ilçelerinde dereler taştı, sel suları sokaklarda bulunan araçları sürükledi. Köprüler yıkılırken çok sayıda köy ile bağlantı koptu.

İşte dakika dakika Bartın, Sinop ve Kastamonu'da yaşanan gelişmeler...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

* Şu anda yolu açmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız yoğun çalışma içerisindeler. Yine biz de köylerden Ayancık'a ulaşmaya çalışacağız. Helikopterlerle Ayancık'tan şu anda tahliyeler yapılmakta, süreci takip ediyoruz.

* Kastamonu ve Bartın'dan da olumsuz haberler geliyor. Orda da bütün arkadaşlarımız bölgede konuşlanmış vaziyette. Yine orda da köprülerde de sıkıntılar var. Ulaşımda da sıkıntılar var. Onları da bir taraftan çözmeye çalışıyoruz.

MİLLETVEKİLİ KURTARILDI

Bartın'da, şiddetli yağışta yolda mahsur kalan aralarında AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve parti yöneticileri grup itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bartın'da kaybolan yaşlı kadının oğlu konuştu: Annemle odada oturuyorduk. Su basınca ikimiz ahıra düştük. Karanlık olduğundan annemi bulamadım. Sele gitmekten kendim de zor kurtuldum. Hanımımın durumu iyi. Ahırda iki hayvan vardı, biri sele gitmiş, diğerini kurtardık.

ŞANTİYE BİNASI YIKILDI

Sinop'un Türkeli ilçesindeki beton şantiyesine ait tek katlı binanın sel sularına dayanamayarak yıkıldığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, kayıt yapan kişinin şaşkınlık içinde 'Yıkıldı gidiyor' dediği duyuldu.

CNN TÜRK MUHABİRİ SEL BÖLGESİNDE MAHSUR KALDI

Kastamonu İnebolu'da sele kapılan 13 yaşındaki Rabia'yı arama çalışmaları devam ederken, CNN Türk Muhabiri Ahmet Türkeş, son durumu paylaştı:

İnanılmaz bir sağanak yağış söz konusu, sert rüzgârla birlikte. Hem heyelan nedeniyle kaya parçaları yola taşmış durumda. Yamaçlardan düşen kayalar Bozkurt yolunu kapattı. Ancak ne araçla ne de yaya olarak gitmek mümkün.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait AS-532 tipi helikopterler, Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde arama-kurtarma görevine devam ediyor. Helikopterlerimizin sel bölgesinden kurtardığı vatandaşlarımız, emniyetli yerlere ve hastanelere naklediliyor." ifadelerine yer verildi

BAKAN PAKDEMİRLİ: HES'LE İLGİLİ PROBLEM YOK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bartın'da çok ciddi yağışlarla karşı karşıya kalındı. Kastamonu'da Bozkurt'ta HES'le alakalı problem olduğu söyleniyor. HES'le ilgili problem yok. Regülatör kapakları taşkın anında patladı deniyor ama öyle bir şey yok. Taşkınlara sebebiyet verebilecek bir regülatör değil" dedi.

"İLÇEMİZ YOK OLUYOR"

Yağmur'un aralıksız devam ettiğini aktaran Bozkurt Belediye Başkanı Yanık,"İlçemiz tarihinde böyle bir felaket görmedi. Çaresiz şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz. 4 - 5 can kaybımız olduğu kesin. Bu felaketi kelimelerle anlatmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.