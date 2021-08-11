Bartın sel felaketi! Barın hangi bölgede, nerede? Bartın Kumluca selinin bilançosu…

Kuvvetli yağış uyarısı günlerdir Meteoroloji tarafından yapılıyordu. Kuvvetli yağışın dün gece başladığı sağanak yağış Bartın’da sel ve heyelana neden oldu. Yol ve köprüler çöktü, çok sayıda araç sele kapıldı. Öte yandan Bartın Valisi Sinan Güner yaptığı açıklamada Kumluca beldesinde evi yıkılan 80 yaşlarından bir kadının kayıp olduğunu ifade etti. İşte Bartın sel felaketinin detayları…

Bartın'da etkili olan şiddetli yağış Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Apdipaşa beldesinde hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. İşte Bartın sel felaketi…

YOLLAR ÇÖKTÜ, BİR ARAÇ SEL SULARINA KAPILDI

Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı, araçta bulunan iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı, evlerde mahsur kalan 20 kişi karayolları ve belediye iş makineleriyle kurtarıldı. Kumluca beldesi Zafer köyünde Herkeme Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar sel sularına kapıldı, evlerin alt katları ve iş yerlerini su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Sel bölgelerine Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EVİ YIKILAN YAŞLI KADIN KAYBOLDU

Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi Akören Söküler köyünde de sel ve heyelan meydana geldi. Sel nedeniyle ahşap bir evin büyük bölümü yıkıldı, evdeki yaşlı bir kadın da sel sularına kapıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaşlı kadını arama çalışmalarına başladı.

Gece saatlerinde kentte etkili olan yağışların yarattığı yıkım gün ağarınca ortaya çıktı.