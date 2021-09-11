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Bartın'da taziye evinde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA) |  11 Eylül 2021 Cumartesi - 17:55 | Son Güncelleme : 11 09 2021 - 17:55

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Bağdatlı köyünde taziye evinde balkonun çökmesi sonucu 13 kişi yaralandı.


İlçeye bağlı Bağdatlı köyünde dün kalp krizi geçiren Muharrem Can (47) hayatını kaybetti. Bugün sabah saatlerinde taziye için gelenler evde toplandı. İki katlı ahşap evin 3 metre yüksekliğindeki balkonu, taziyeye gelenler üzerinde otururken çöktü, 13 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin üzerine yemek kazanının devrilmesi sonucu vücutlarında yanıklar oluştuğu belirtildi.
 

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Bartın Ulus balkon
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