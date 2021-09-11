İlçeye bağlı Bağdatlı köyünde dün kalp krizi geçiren Muharrem Can (47) hayatını kaybetti. Bugün sabah saatlerinde taziye için gelenler evde toplandı. İki katlı ahşap evin 3 metre yüksekliğindeki balkonu, taziyeye gelenler üzerinde otururken çöktü, 13 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin üzerine yemek kazanının devrilmesi sonucu vücutlarında yanıklar oluştuğu belirtildi.
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- Bartın'da taziye evinde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var
Bartın'da taziye evinde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var
Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA) | 11 Eylül 2021 Cumartesi - 17:55 | Son Güncelleme : 11 09 2021 - 17:55