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Bartın'da komiser, görevi başında intihar etti

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) |  19 Mayıs 2021 Çarşamba - 12:45 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 12:45

Bartın Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser Bülent K. (45), gece nöbeti sırasında, göğsüne dayadığı tabancasını ateşleyerek, yaşamına son verdi.


Muhabere ve Elektronik Şube Müdürlüğü'nde komiser olan Bülent K., saat 02.00 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğü binasında nöbetteyken, göğsüne dayadığı tabancasını ateşledi. Silah sesini duyan mesai arkadaşları, odasına çıktıkları Bülent K. için sağlık ekibi çağırdı.
 
Binaya gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Bülent K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bülent K.'nin, bir süre önce boşandığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Bülent K.'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Sivas’a gönderilecek.  
 
 

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Bartın komiser intihar
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