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Bartın'da bir anda ortaya çıktı! Nesli tehlike altında...

27 Ocak 2021 Çarşamba - 23:39 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 23:39

Bartın Irmağı'nda, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce 'nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru görüldü.


Kent merkezinden geçerek Karadeniz'e akan Bartın Irmağı'nda su samuru görüntülendi. Bartın Limanı mevkisindeki ırmakta bir tekne sahibi tarafından bulanık suda görüntülenen su samuru, bir anda sudan çıkıp, kafasını kaldırarak, sağa sola baktıktan sonra suya geri girdi. Su samuru bir süre yüzeyde yüzdükten sonra suyun içine dalarak, gözden kayboldu.
 

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Bartın Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları su samuru
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