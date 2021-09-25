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Barselona'da taşkınlık yapan gençlere polis müdahale etti: 43 yaralı

AA |  25 Eylül 2021 Cumartesi - 20:24 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 20:24

İspanya'nın Barselona kentinin en önemli kültürel etkinliği olan Merce'de eğlencelerin dozunu kaçıran gençler ile onlara müdahale eden polis arasında çıkan olaylarda 43 kişi yaralandı, 20 genç gözaltına alındı.


Barselona'da dün gün boyunca süren Merce etkinliklerinin sona  ermesinin ardından gece geç saatlerde dağılmayan ve alkol alarak dükkanlara ve  araçlara zarar veren gençlere polis müdahale etti.
 
Olaylarda 43 kişi yaralandı, 20 kişi gözaltına alındı, bunlardan  13'ünün üzerinde bıçak ve kesici alet bulundu.
 
Barselona Belediye Başkanı Ada Colau, "Kabul edilemez ve bir daha  tekrarlanmaması gereken bu olayların önüne geçmek için polis sayısını  artıracağız. Tüm kırmızı çizgiler geçildi. Bu olay artık bir kamu düzeni sorunu  olmaya başladı." ifadelerini kullandı.
 
Gençlerin zarar verdiği Barselona Fuar Müdürlüğünden de "Barselona  Kongre Sarayı'nda zararlara neden olan ve tolerans gösterilmemesi gereken bu  vandalizm olaylarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Vatandaşların ve fuar  etkinliklerinin zararlarını onaracağız." açıklamasında bulunuldu.
 
Barselona'da gençlerin gece geç saatlere kadar alkol alarak yaptıkları  sokak eğlenceleri son dönemlerde bir alışkanlık haline gelirken, polisin sık sık  müdahale ettiği ve bölge halkının çıkan olaylardan rahatsızlık duyduğu  biliniyor.
 

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İspanya Barselona Merce
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