Baro düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri 2 Temmuz Perşembe günü TBMM adalet komisyonun'da başlayacak.
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Baro teklifi görüşmeleri 2 Temmuz'da başlayacak
DHA | 30 Haziran 2020 Salı - 17:09 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 17:09
Baro düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri 2 Temmuz Perşembe günü TBMM adalet komisyonun'da başlayacak.
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