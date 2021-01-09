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Bariyerlere çarpan TIR, otoyolu kapattı

DHA |  09 Ocak 2021 Cumartesi - 1:45 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 1:45

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolunda kontrolden çıkan TIR, önce bariyerlere, ardından da otomobile çarptı. TEM Otoyolu Ankara yönü ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.


Kaza, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Kartepe Acısu mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Yaşar Sarıyer yönetimindeki 06 CCD 512 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere, ardından da savrularak Hidayet Çakmak yönetimindeki 34 CES 751 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, TIRın yolu kapatması sonucu TEM Otoyolu Ankara yönü ulaşıma kapandı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım bir süre dinlenme tesisi içerisinden sağlanırken, kaza yapan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

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