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Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

DHA |  22 Şubat 2021 Pazartesi - 10:31 | Son Güncelleme : 22 02 2021 - 10:31

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Fatih Işık (38) yaşamını yitirdi.


Kaza, gece saatlerde, D-100 Karayolu Körfez Barbaros Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Fatih Işık’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan Fatih Işık itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Işık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Fatih Işık’ın cenazesi bugün Körfez’de toprağa verilecek.
 

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