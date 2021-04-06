Barış Yurtçu'dan Deniz Baysal'a: Nice yıllara sevgilim

Barış Yurtçu-Deniz Baysal çifti, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü şarkıcı ile mutlu bir evlilik sürdüren Baysal, 30 yaşına bastı.

"İYİ Kİ VARSIN"

Eşinin doğum gününde romantik bir paylaşımda bulunan Barış Yurtçu, Deniz Baysal ile aşk pozunu Instagram hesabından yayınladı ve "Canımın içi... Dert ortağım... Dalgalı denizim... Deno'm... İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice yıllara sevgilim" notunu yazdı.

Deniz Baysal da eşinin paylaşımına, "Sevgilim... Sen de iyi ki varsın, iyi ki benimlesin. Seni çok seviyorum" şeklinde yanıt verdi.