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Barış Üregül ile eski eşi arasındaki takı kavgası büyüyor!
Tarık Akan’ın büyük oğlu Barış Üregül, eski eşi Asya Engin’le davalık oldu. Engin, düğünde takılan takıların iadesi için Üregül’e dava açtı. Üregül ise verdiği cevap dilekçesinde “Evden ayrılırken tüm eşyalarını aldı. Takılar bende yok” dedi.
Barış Üregül, 2017 yılında şarkıcı Asya Engin ile evlenmişti. Tarafların evlilikleri “Evlilik birliğinin temelinden sarsılması” nedeniyle 6 ay önce sona erdi.