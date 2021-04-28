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Barış Üregül'den takı açıklaması geldi

28 Nisan 2021 Çarşamba - 15:51 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 15:51

Asya Engin, eski eşi Barış Üregül’e düğünde takılan takıları kendisine iade etmediği için dava açtı.


Hürriyet'in haberine göre; Asya Engin, boşanma davasının ardından yeniden mahkemeye başvurarak, düğünde takılan takıların kendisine iade edilmediğini öne sürdü.
 
İkilinin, davası İstanbul Aile Mahkemesi’nde gizli görüldü. Duruşma çıkışı açıklama yapan Engin, "Her zaman hukukun üstünlüğüne inandım. Önce ilahi adalete, sonra da yüce yargıya. Benim için en önemli şey evladımdır" dedi.
 
Tarık Akan’ın büyük oğlu Barış Üregül ise “Evden ayrılırken tüm eşyalarını almıştır. Takılar bende yok" ifadelerini kullandı.

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