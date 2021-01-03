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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

AA |  03 Ocak 2021 Pazar - 12:19 | Son Güncelleme : 03 01 2021 - 12:24

Suriye'deki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı  bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı  bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız  tarafından etkisiz hale getirildi". ifadelerine yer verildi.
 
  
 

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