Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi". ifadelerine yer verildi.
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- Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
AA | 03 Ocak 2021 Pazar - 12:19 | Son Güncelleme : 03 01 2021 - 12:24