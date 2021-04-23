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Barış Pınarı bölgesine taciz atışı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi

AA |  23 Nisan 2021 Cuma - 15:48 | Son Güncelleme : 23 04 2021 - 15:50

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman  komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha  gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için taciz atışında bulunan 4  PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Barış Pınarı PKK terörist
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