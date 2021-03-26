Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü!
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü!
DHA | 26 Mart 2021 Cuma - 10:00 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 10:02
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- Resimli, anlamlı, güzel hayırlı cumalar mesajları 2021 ile kısa ayetli hadisli Cuma mesajları ve peygamberimizin Cuma sözleri burada!
- Aşılama önümüzdeki haftalarda başlıyor! İşte öncelik verilecek meslekler...
- İstanbul'da PKK operasyonu! Gözaltılar var
- Luran Ahmeti öldü mü? Oyuncu Luran Ahmeti Luran Ahmeti kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenler…