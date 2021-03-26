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Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist öldürüldü!

DHA |  26 Mart 2021 Cuma - 10:00 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 10:02

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

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msb barış pınarı terörist
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