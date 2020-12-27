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Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 15 terörist etkisiz hale getirildi

AA |  27 Aralık 2020 Pazar - 15:10 | Son Güncelleme : 27 12 2020 - 15:10

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada komandoların, terör  örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirdiği belirtildi.
 
Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma  girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı  müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz."  ifadelerine yer verildi.
 
 

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