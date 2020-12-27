Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada komandoların, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ağır bir darbe daha indirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 27, 2020
Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Kahraman komandolarımızı kutluyoruz! ???? pic.twitter.com/nHwfEuodvB