Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 15 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ağır bir darbe daha indirdi.

Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.



Kahraman komandolarımızı kutluyoruz! ???? pic.twitter.com/nHwfEuodvB