Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 6 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Barış Pınarı bölgesine sızma hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine sızma hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi
AA | 02 Haziran 2020 Salı - 9:48 | Son Güncelleme : 02 06 2020 - 9:48