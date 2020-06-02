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Barış Pınarı bölgesine sızma hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi

AA |  02 Haziran 2020 Salı - 9:48 | Son Güncelleme : 02 06 2020 - 9:48

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, PKK/YPG  terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha  önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 6 PKK/YPG'li terörist  daha etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
 
  

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Barış Pınarı bölgesi terörist TSK PKK/YPG
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