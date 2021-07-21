MSB'den yapılan açıklamada, ''Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG’li teröristlere kara ateş destek vasıtalarımız ile karşılık verildi. Terör hedeflerini tam isabetle vuran Mehmetçik, saldırıyı gerçekleştiren 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.'' denildi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Barış Pınarı bölgesine saldıran 5 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldıran 5 terörist etkisiz hale getirildi
21 Temmuz 2021 Çarşamba - 19:21 | Son Güncelleme : 21 07 2021 - 19:26