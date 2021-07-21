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Barış Pınarı bölgesine saldıran 5 terörist etkisiz hale getirildi

21 Temmuz 2021 Çarşamba - 19:21 | Son Güncelleme : 21 07 2021 - 19:26

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldıran PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildiğini açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist etkisiz hale getirildi.


MSB'den yapılan açıklamada, ''Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG’li teröristlere kara ateş destek vasıtalarımız ile karşılık verildi. Terör hedeflerini tam isabetle vuran Mehmetçik, saldırıyı gerçekleştiren 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.'' denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı terörist Barış Pınarı bölgesi
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