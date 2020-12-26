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Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist öldürüldü!

26 Aralık 2020 Cumartesi - 11:11 | Son Güncelleme : 26 12 2020 - 11:11

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale  getirildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü  PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma  girişimi kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 5 PKK/YPG'li terörist  başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadeleri  kullanıldı.

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Barış Pınarı Bölgesi MSB sızma girişimi
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