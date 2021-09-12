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Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü

AA |  12 Eylül 2021 Pazar - 13:10 | Son Güncelleme : 12 09 2021 - 13:10

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçikten  PKK/YPG'li teröristlere geçit yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine  saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman  komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
 

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Barış Pınarı PKK terörist
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