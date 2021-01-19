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Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

AA |  19 Ocak 2021 Salı - 19:53 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 20:12

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı msb terörist
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