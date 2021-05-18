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Barış Murat Yağcı: Nisa ile ayrılmadık

Barış Murat Yağcı: Nisa ile ayrılmadık Barış Murat Yağcı, Number1 Türk FM ile NR1 Türk TV ortak yayında Kadir Çetin’in konuğu oldu.
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