Gazetevatan.com » Magazin » Barış Murat Yağcı'nın genetik hastalığı! 'Uzun yaşayacağımı düşünmüyorum'
Barış Murat Yağcı'nın genetik hastalığı! 'Uzun yaşayacağımı düşünmüyorum'
Genç, yakışıklı, ünlü, sporcu, oyuncu... Barış Murat Yağcı’yı anlatan pek çok renkli sıfat var. ‘Her Şeye Rağmen’ adlı bir kitap ve yine bu isimde bir şarkı çıkardı. Röportaja “İlk kez anlatıyorum” diye başladı ve pek bilinmeyen hikâyesini anlattı: “Kanser olduktan sonra annemin üvey babama ‘Ben artık kadın değilim. Beni aldatabilirsin, sana çocuk veremem’ dediğini duydum.” Hürriyet'ten Hakan Gence'nin röportajı...