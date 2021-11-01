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Barış Murat Yağcı 'köpek taklidinin' unutulmasını istedi!
Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Barış Murat Yağcı, sosyal medyada yaptığı köpek taklidiyle gündem oldu. Barış Murat Yağcı, köpek taklidi yaptığı video hakkında çekilen videolardan rahatsızlık duyunca soluğu Sulh Ceza Hakimliği’nde aldı. Kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle çıkan videoların kaldırılmasını isteyen Barış Murat Yağcı’ya Hakimlik’ten videoyu kendi iradesiyle çekmiş olduğu gerekçesiyle red cevabı geldi.