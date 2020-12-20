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Barış Murat Yağcı aşka geldi! 'Nasıl sevmezdim?'

20 Aralık 2020 Pazar - 11:40 | Son Güncelleme : 20 12 2020 - 11:40

Survivor yarışması sonrası aşk yaşamaya başlayan ve öpüşme videosu ifşa olan Barış ve Nisa artık aşklarını saklamıyor. Barış Murat Yağcı aşka geldi ve sosyal medya hesabından Nisa Bölükbaşı ile olduğu bir fotoğraf paylaştı.


Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler'de mücadele eden 29 yaşındaki Barış Murat Yağcı ile 22 yaşındaki Nisa Bölükbaşı, temmuz ayında final yapan yarışma sonrası sevgili oldu. Aylarca inkar ettikleri ilişkileri sosyal medyaya sızdırılan öpüşme videosu ile ortaya çıkan ikili, aşk yaşadıklarını açıklamak zorunda kaldılar.
 
Tüm bu gelişmelerin ardından Barış Murat Yağcı, Instagram hesabından Nisa Bölükbaşı ile olduğu bir pozunu paylaştı.
 
 
 
Barış paylaşımına, kalp emojisiyle birlikte "Gözlerime bakarken gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?" notunu düştü. Aşkını resmen ilan eden Barış Murat Yağcı'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
 
 
 

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