Barış Kartalı'na lojistik desteği yerli sanayi sağlayacak

SSB'den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, Konya 3. Ana Jet Üssü’nde konuşlu HİK Sistemi'nin idamesi için sahada verilen desteğin yanında uçakların depo seviyesi bakımları Türk Hava Yollarının (THY) bir iştiraki olan THY Teknik AŞ'nin Esenboğa Havalimanı tesislerinde gerçekleştirilecek.

Alt yüklenici olarak görev yapacak Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) ile HAVELSAN'ın, HİK Sistemi geliştirme sürecinde elde ettikleri tecrübelerden de istifade edilecek. Malzeme tedarik, dokümantasyon ve teknik hususlarda ise uçakların üreticisi Boeing'den destek alınacak. Projeyle HİK Sistemi için ihtiyaç duyulan tüm lojistik destek kesintisiz sağlanmaya devam edilecek. Türkiye'den başka, Avustralya , Güney Kore ve İngiltere 'nin kullanıcısı olduğu ülkelerde HİK uçaklarının lojistik destek faaliyetleri uçak üreticisi Boeing sorumluluğunda sağlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir , konuya ilişkin yaptığı açıklamada, HİK Sistemi'nin, gelişmiş radar ve sensörlerle yüksek irtifada görev yaparak ve düşman hedefleri uzak mesafelerden tespit ederek terörle mücadele ve sınır ötesi harekatlarda Türk Silahlı Kuvvetleri için çarpan etkisi oluşturduğunu bildirdi.

HİK uçaklarının lojistik destek hizmetlerinin yerli sanayi kabiliyetleriyle kesintisiz sağlanmaya devam edileceğini vurgulayan Demir, "HİK Sistemi Lojistik Destek Projesi ile THY Teknik AŞ'nin malzeme tedarik/tamir/bakım konusunda edindiği uluslararası tecrübenin ülkemiz savunmasının hizmetine sunulması sağlandı. THY Teknik AŞ'nin sivil havacılıkta sahip olduğu birikim, proje yönetiminde maliyet etkinlik açısından önemli kazanım oldu. Ayrıca alt yüklenici olarak görev yapacak TUSAŞ ve HAVELSAN'ın HİK Sistemi geliştirme sürecinde elde ettikleri tecrübelerden de istifade edilecek. Uçak üreticisi Boeing de malzeme tedarik, dokümantasyon ve teknik hususlarda destek verecek." değerlendirmesinde bulundu.

THY Teknik'ten sürekli lojistik desteği

THY Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman da "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız envanterinde bulunan 4 HİK uçağının üs bakımlarını ilk olarak 2015 yılında gerçekleştirmiştik. HİK uçaklarımızın sürekli lojistik desteğinin de THY Teknik AŞ tarafından sağlanacak olması bizler için bambaşka bir gurur kaynağı olmakla birlikte, bu hizmeti ileride üretilecek proje ve stratejilerin öncüsü olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yazılım ve donanımda HAVELSAN

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ise HİK Sistemi geliştirme sürecinde görev sistemleri yazılım ve donanımları konusunda bilgi ve tecrübenin oluşturulduğu yer olan HAVELSAN'ın, HİK görev ve yer sistemlerinin donanım ve yazılımlarının bakım, idame ve iyileştirme faaliyetlerinde görev alacağını belirtti.

TUSAŞ'ın kritik rolü

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil , HİK sistemine yönelik Barış Kartalı Projesi'nin içinde en başından itibaren kritik misyonlar yerine getiren TUSAŞ'ın rolüne ilişkin şu bilgileri verdi:

"SSB inisiyatifinde oluşturulan idame işletme kurgusunda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bu misyon çerçevesinde, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza HİK Sistemi'nin idame ve işletmesinde uçak görev sistemlerinin sahada teknik desteğinin verilmesi, teknik dokümantasyonların üretimine ve yönetimine devam edilmesi, ihtiyaç duyulması halinde kullanıcı personelin görev sistemlerine yönelik eğitimlerinin verilmesi konularında bugüne kadar edinmiş olduğu bilgi birikimini de kullanarak en üst seviyede tüm hassasiyetimizle bu hizmetleri yerine getireceğiz."

"Barış Kartalı uçaklarını desteklemekten gurur duyuyoruz"

Boeing Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçakları Program Direktörü Binoy Varughese de imzalanan lojistik destek sözleşmesiyle birlikte Türkiye ile Boeing arasındaki iş birliğinin büyümesinden duydukları memnuniyeti ifade etti. Varughese, Boeing olarak Türk Hava Kuvvetlerinin Barış Kartalı HİK uçaklarını desteklemekten gurur duyduklarını vurguladı.

Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın da "Türkiye ile ortak üretimimiz olan Barış Kartalı uçaklarımızın lojistik desteğinde de Türkiye ile birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye ile stratejik ortaklığımızın çerçevesini oluşturan Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı kapsamında THY Teknik AŞ ile ticari uçakların servis ve bakımındaki başarılı iş birliğimizi askeri uçakları da kapsayacak şekilde güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.