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Barış Kartalı'na lojistik desteği yerli sanayi sağlayacak

AA |  31 Ekim 2020 Cumartesi - 17:26 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 17:26

Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) Sistemi Lojistik Destek Hizmeti Sözleşmesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile THY Teknik AŞ arasında imzalandı.


SSB'den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, Konya 3. Ana Jet  Üssü’nde konuşlu HİK Sistemi'nin idamesi için sahada verilen desteğin yanında  uçakların depo seviyesi bakımları Türk Hava Yollarının (THY) bir iştiraki olan  THY Teknik AŞ'nin Esenboğa Havalimanı tesislerinde gerçekleştirilecek.
 
Alt yüklenici olarak görev yapacak Türk Havacılık ve Uzay Sanayi  (TUSAŞ) ile HAVELSAN'ın, HİK Sistemi geliştirme sürecinde elde ettikleri  tecrübelerden de istifade edilecek. Malzeme tedarik, dokümantasyon ve teknik  hususlarda ise uçakların üreticisi Boeing'den destek alınacak. Projeyle HİK  Sistemi için ihtiyaç duyulan tüm lojistik destek kesintisiz sağlanmaya devam  edilecek. Türkiye'den başka, Avustralya, Güney Kore ve İngiltere'nin kullanıcısı  olduğu ülkelerde HİK uçaklarının lojistik destek faaliyetleri uçak üreticisi  Boeing sorumluluğunda sağlanıyor.
 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuya ilişkin  yaptığı açıklamada, HİK Sistemi'nin, gelişmiş radar ve sensörlerle yüksek  irtifada görev yaparak ve düşman hedefleri uzak mesafelerden tespit ederek  terörle mücadele ve sınır ötesi harekatlarda Türk Silahlı Kuvvetleri için çarpan  etkisi oluşturduğunu bildirdi.
 
HİK uçaklarının lojistik destek hizmetlerinin yerli sanayi  kabiliyetleriyle kesintisiz sağlanmaya devam edileceğini vurgulayan Demir, "HİK  Sistemi Lojistik Destek Projesi ile THY Teknik AŞ'nin malzeme tedarik/tamir/bakım  konusunda edindiği uluslararası tecrübenin ülkemiz savunmasının hizmetine  sunulması sağlandı. THY Teknik AŞ'nin sivil havacılıkta sahip olduğu birikim,  proje yönetiminde maliyet etkinlik açısından önemli kazanım oldu. Ayrıca alt  yüklenici olarak görev yapacak TUSAŞ ve HAVELSAN'ın HİK Sistemi geliştirme  sürecinde elde ettikleri tecrübelerden de istifade edilecek. Uçak üreticisi  Boeing de malzeme tedarik, dokümantasyon ve teknik hususlarda destek verecek."  değerlendirmesinde bulundu.
 
THY Teknik'ten sürekli lojistik desteği
THY Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman da "Hava Kuvvetleri  Komutanlığımız envanterinde bulunan 4 HİK uçağının üs bakımlarını ilk olarak 2015  yılında gerçekleştirmiştik. HİK uçaklarımızın sürekli lojistik desteğinin de THY  Teknik AŞ tarafından sağlanacak olması bizler için bambaşka bir gurur kaynağı  olmakla birlikte, bu hizmeti ileride üretilecek proje ve stratejilerin öncüsü  olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Yazılım ve donanımda HAVELSAN
HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ise HİK Sistemi geliştirme  sürecinde görev sistemleri yazılım ve donanımları konusunda bilgi ve tecrübenin  oluşturulduğu yer olan HAVELSAN'ın, HİK görev ve yer sistemlerinin donanım ve  yazılımlarının bakım, idame ve iyileştirme faaliyetlerinde görev alacağını  belirtti.
 
TUSAŞ'ın kritik rolü
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, HİK sistemine yönelik Barış Kartalı  Projesi'nin içinde en başından itibaren kritik misyonlar yerine getiren TUSAŞ'ın  rolüne ilişkin şu bilgileri verdi:
"SSB inisiyatifinde oluşturulan idame işletme kurgusunda bulunmaktan  gurur duyuyoruz. Bu misyon çerçevesinde, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza HİK  Sistemi'nin idame ve işletmesinde uçak görev sistemlerinin sahada teknik  desteğinin verilmesi, teknik dokümantasyonların üretimine ve yönetimine devam  edilmesi, ihtiyaç duyulması halinde kullanıcı personelin görev sistemlerine  yönelik eğitimlerinin verilmesi konularında bugüne kadar edinmiş olduğu bilgi  birikimini de kullanarak en üst seviyede tüm hassasiyetimizle bu hizmetleri  yerine getireceğiz."
 
"Barış Kartalı uçaklarını desteklemekten gurur duyuyoruz"
Boeing Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçakları Program Direktörü Binoy  Varughese de imzalanan lojistik destek sözleşmesiyle birlikte Türkiye ile Boeing  arasındaki iş birliğinin büyümesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.  Varughese, Boeing olarak Türk Hava Kuvvetlerinin Barış Kartalı HİK uçaklarını  desteklemekten gurur duyduklarını vurguladı.
 
Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın da  "Türkiye ile ortak üretimimiz olan Barış Kartalı uçaklarımızın lojistik  desteğinde de Türkiye ile birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye  ile stratejik ortaklığımızın çerçevesini oluşturan Boeing Türkiye Milli Havacılık  Planı kapsamında THY Teknik AŞ ile ticari uçakların servis ve bakımındaki  başarılı iş birliğimizi askeri uçakları da kapsayacak şekilde güçlendiriyoruz."  ifadelerini kullandı.
 

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Barış Kartalı Havadan Erken İhbar ve Kontrol HİK
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