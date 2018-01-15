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Barış görüşmeleri İstanbul'da başladı

AA |  15 Ocak 2018 Pazartesi - 1:41 | Son Güncelleme : 15 01 2018 - 1:46

Afganistan hükümeti ile bazı silahlı muhalifler arasındaki barış görüşmeleri İstanbul'da başladı.


Afganistan Yüksek Barış Şurası Sözcüsü Eminullah Muzafferi, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan hükümeti ile bazı silahlı muhalif  gruplar arasında 3 gün sürecek 4'lü barış görüşmelerinin İstanbul'da başladığını  söyledi.
 
Muzafferi, görüşmelere, Taliban'dan ayrılan ve liderliğini Molla  Muhammed Resul Ahund'un yaptığı grubu temsilen Molla Abdurrauf ve Molla  Abdulhalim, Gülbettin Hikmetyar liderliğindeki Hizbi İslami'den Devacan Ahmedzai  ve Humayun Cerir, Muhammed Kerim Halili'nin başkanlığını yürüttüğü Afganistan  Yüksek Barış Şurası'ndan Dr. Abbas Basir ile Taliban'dan ayrılan diğer grubu  temsilen Molla Rahmetullah Verdek'in katıldığını aktardı.
 
 İstanbul'daki toplantıların resmi ve daha kapsamlı görüşmelerin önünü  açmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Muzafferi, "Taliban'dan 2 grup ile  barış yanlıları bu toplantıda yer aldı. Afganistan Yüksek Barış Şurası çabalarını  sürdürecektir. Umarız olumlu sonuç ve barış kararları biran önce alınır." dedi.
 
Öte yandan Molla Hibbetullah'ın başında olduğu Taliban'ın sözcüsü  Zebihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Taliban  temsilcilerinin Türkiye'deki görüşmelere katıldıkları doğru değildir. Biz hiçbir  temsilciyi oraya göndermedik. Bu toplantıya katılanlar, Taliban'ın temsilcisi  olamaz." ifadelerini kullandı.
 

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