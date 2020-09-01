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Barış Atay'ın darbedilmesinde 3 kişi gözaltına alındı

DHA |  01 Eylül 2020 Salı - 21:45 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 21:45

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a Kadıköy'de yapılan saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Kadıköy'de TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada olay yerinin çevresindeki işyeri kameralarını inceleyen polis ekiplerinin, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişiyi tespit ettiği ve bu kişilerden 3'ünü gözaltına aldığı öğrenildi. Saldırganların yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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TİP Barış Atay Türkiye İşçi Partisi
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