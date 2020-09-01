Kadıköy'de TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada olay yerinin çevresindeki işyeri kameralarını inceleyen polis ekiplerinin, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişiyi tespit ettiği ve bu kişilerden 3'ünü gözaltına aldığı öğrenildi. Saldırganların yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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Barış Atay'ın darbedilmesinde 3 kişi gözaltına alındı
DHA | 01 Eylül 2020 Salı - 21:45 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 21:45