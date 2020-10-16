Barış Atay'a saldırı: 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

İstanbul Kadıköy'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile tutuklanan bir şüpheli hakkında, "Kamu görevlisini kasten yaralama" ve "Kamu görevlisine alenen hakaret etmek" suçlarından 3 yıl 10 aya, diğer iki şüpheli hakkında ise, "Kamu görevlisini yaralama" suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Kadıköy'de 31 Ağustos tarihinde TİP Milletvekili Barış Atay 'a saldırdıkları gerekçesi tutuklanan üç şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda tutuklu şüpheliler Ö.C., Ç.B. ve Ç.H.S. hakkında iddianame düzenlendi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'ın olay günü Kadıköy'e eğlenmeye gittiği belirtilen iddianamede, "Gece 01.00 sıralarında arkadaşı ile eğlence merkezinden ayrıldığı, Dalga Sokak üzerinde yürüdüğü sırada şüpheli Ö.C.'nin arkasından bağırarak saldırdığı, müştekinin kendini korumaya çalıştığı sırada şüpheliler Ç.B. ve Ç.H.S. ile kimliği belirlenemeyen müştekiye saldırdığı, yaklaşık 1 dakika boyunca müştekinin çeşitli bölgelerine vurdukları, ardından da olay yerinden kaçtıkları, müştekinin bu olay nedeniyle basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı" belirtildi.

Barış Atay'ın olayı gerçekleştiren kişilerden şikayetçi olduğu kaydedilen iddianamede, olaydan sonra yakalanan şüphelilerin sokakta yürürken yol istedikleri Atay'ın kendilerine hakaret etmesi üzerine kavga çıktığını ve milletvekili olduğunu bilmediklerini söyledikleri kaydedildi.

MEKANDAN ÇIKIŞINDAN İTİBAREN TAKİP ETMİŞLER

İddianamede, incelenen kamera kayıtlarına göre Barış Atay ve arkadaşının eğlence mekanında çıktığı sırada şüpheli Ö.C.'nin eğlence mekanının önünde göründüğü, gerisinde bulunan üç kişiye el çırparak çağırdığı, ardından da Atay'ın yürüdüğü istikamete doğru yürüdükleri, daha sonra da birlikte koştukları, olayın ardından da birlikte taksiye binerek bölgeden uzaklaştıkları savunuldu.

KİMLİĞİNİ BİLEREK SALDIRMIŞLAR

Olayın meydana geldiği Dalga Sokak'ın 5 metre genişliğinde olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, "Şüphelilerin gece 01.00 itibariyle bu sokakta yan yana yürüyen iki kişiden yol istemelerini gerektirecek bir durumun söz konusu olamayacağı, şüphelilerin müştekiyi mekandan çıkışından beri takip takip ettiklerinin kamera kayıtları ile sabit olduğu, saldırı sırasında 'şerefsiz, vatan haini' şeklinde bağırılması hususları da dikkate alındığında şüphelilerin müştekinin kimliğini dair bilgileri bulunmadığı yönündeki savunmalarına itibar edilemeyeceği" belirtildi.

BİR KİŞİ İÇİN 3 YIL 10 AYA İKİ KİŞİ İÇİN DE 1 BUÇUK YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ