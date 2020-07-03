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Barış Arduç-Gupse Özay'ın keyfi yerinde

Barış Arduç-Gupse Özay'ın keyfi yerinde Oyuncu çift Gupse Özay ile Barış Arduç, üç günlük Bodrum tatilinden sonra rotayı, müdavimi oldukları Çeşme’ye çevirdi.
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