Barınaklardaki hayvanlar için mama bağışı nasıl yapılır? İşte #SenDePatile mama bağış kampanyası

Sosyal medyanın popüler uygulamalarından yüz filtresi, bu kez #SenDePatile kampanyası ile barınaklardaki hayvanlar mamaları için kullanılıyor. Başlatılan kampanya ile barınaklara mama bağışı yapılacak. Peki, Barınaklardaki hayvanlar için mama bağışı nasıl yapılır? 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel mama bağışı kampanyası!

Her yıl 4 Ekim günü bütün dünyada Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hayvanseverlerin desteğiyle barınaklardaki hayvanlar için yapılacak mama bağışına katkıda bulunabilirsiniz. Peki, Barınaklardaki hayvanlar için mama bağışı nasıl yapılır? İşte 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel mama bağışı kampanyası katılmak için yapmanız gerekenler...

Dünyada 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanıyor. Hayvanseverler bu özel günde barınaklardaki hayvanlar için yapılacak mama bağışına katılıyor. #SenDePatile sosyal sorumluluk kampanyasıyla barınaklarda ve sokaklarda zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan hayvanların ihtiyaçlarını karşılayacak kampanyaya katılabilir, barınakta yaşayan hayvanlara destekte bulunabilirsiniz.

BARINAKLARDAKİ HAYVANLAR İÇİN MAMA BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Uzun soluklu bir proje olan ve bu yıl 6.kez düzenlenen #SenDePatile kampanyasına destek veren hayvanseverler, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne özel Instagram ’da oluşturduğu #SenDePatile yüz filtresini kullanarak barınaklardaki hayvanlar için yapılacak mama bağışına katkıda bulunuyor.

Hayvan dostu paylaşımların yardıma muhtaç hayvanlara destek için farkındalık yaratmasını amaçlayan ve 2015 yılından bu yana düzenlenen kampanya kapsamında şu ana kadar 45 ton mama bağışı yapıldı.