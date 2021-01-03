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Barfiks demirinde korkunç son! Abisi bu halde buldu

DHA |  03 Ocak 2021 Pazar - 19:57 | Son Güncelleme : 03 01 2021 - 19:57

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, üniversite öğrencisi I.R.I. (21) evde tek başına olduğu sırada kendini koridordaki barfiks demirine çarşafla asarak yaşamına son verdi.


Olay, saat 17.00 sıralarında, Gebze Kirazpınar Mahallesinde meydana geldi. Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4üncü sınıf öğrencisi I.R.I. evde yalnız olduğu sırada koridorda bulunan barfiks demirine çarşafla kendini astı. Eve gelen ağabeyi, kardeşini asılı halde görünce 112 Acile haber verdi. Eve gelen sağlık ekibi, I.R.I.nın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından I.R.I.nın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

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