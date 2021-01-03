Olay, saat 17.00 sıralarında, Gebze Kirazpınar Mahallesinde meydana geldi. Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4üncü sınıf öğrencisi I.R.I. evde yalnız olduğu sırada koridorda bulunan barfiks demirine çarşafla kendini astı. Eve gelen ağabeyi, kardeşini asılı halde görünce 112 Acile haber verdi. Eve gelen sağlık ekibi, I.R.I.nın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından I.R.I.nın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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- Barfiks demirinde korkunç son! Abisi bu halde buldu
Barfiks demirinde korkunç son! Abisi bu halde buldu
DHA | 03 Ocak 2021 Pazar - 19:57 | Son Güncelleme : 03 01 2021 - 19:57