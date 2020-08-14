Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona Bayern Münih maçı saati

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Corona virüs salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final karşılaşmaları bugün Barcelona Bayern Münih maçı ile devam edecek. Çeyrek final eşleşmelerinin en dikkat çeken mücadelesinde Barcelona ve Bayern Münih, yarı final için karşı karşıya geliyor. Tek maç usulü oynanan karşılaşmada mücadeleyi kazanan takımlar bir üst tura çıkıyor. Peki, Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Barcelona Bayern Münih maçının kanalı ve saati...

Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla çeyrek finale kalan iki takım Barcelona ve Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Avrupa ’nın 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi ’nde çeyrek final eşleşmelerinin en dikkat çeken mücadelesinde İspanyol devi Barcelona ile Alman temsilcisi Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Corona virüs salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final karşılaşmaları tek maç usulü oynanıyor. Futbolseverler çeyrek final eşleşmelerinin en dikkat çeken mücadelesi Barcelona Bayern Münih maçı ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Barcelona Bayern Münih maçı ile ilgili detaylar...

BARCELONA BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Estadio Da Luiz'de oynanacak mücadeleyi Damir Skomina yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak dev maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla çeyrek finale kalan iki takım Barcelona ve Bayern Münih. Barcelona, 2007/08'den bu yana oynanan tüm Şampiyonlar Ligi sezonlarında en az çeyrek final oynadı.

Barcelona - Bayern Münih muhtemel 11'ler:

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, De Jong, Griezmann, Suarez, Messi

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Goretzka, Thiago, Müller, Perisic, Gnabry, Lewandowski

Barcelona'da Ousmane Dembele, Bayern Münih'te ise Benjamin Pavard, sakatlıkları nedeniyle kritik maçta forma giyemeyecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE MÜTHİŞ KAPIŞMA

Barcelona ile Bayern Münih, 2014/15'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşılaşıyor. Barça o sezonun yarı finalinde rakibini elerken; turnuva tarihinde en fazla yenilgiyi yine Bayern'den aldı. Barcelona, 2012/13'ten bu yana ilk kez üst üste iki Şampiyonlar Ligi sezonunda yarı finale kalmak istiyor.

Bu sezon oynadığı sekiz Şampiyonlar Ligi maçını da kazanan Bayern Münih, Barcelona'nın 2002/03'te kırdığı rekoru egale etmek için sahaya çıkıyor. Turnuvada üst üste dokuz galibiyet alan son takım yine Barcelona'ydı ve o serinin son karşılaşmasında Bayern'i mağlup etmişti. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 31 maçın sadece ikisini kaybeden Barcelona, bu sezon henüz mağlubiyet almayan üç takımdan biri konumunda.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı yedi maçta 13 gol atan Robert Lewandowski, 47 dakikada bir gol sevinci yaşıyor. Şampiyonlar Ligi/Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde en az 500 dakika forma giydiği sezonda en iyi dakika/gol oranına sahip isim Lewandowski.

Avrupa'nın beş büyük ligine verilen pandemi arasından sonra resmi maçlarda en fazla gol katkısı yapan iki oyuncu Robert Lewandowski ve Lionel Messi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gole katkı sağlayan oyuncu Robert Lewandowski. Polonyalı golcü, Hans-Dieter Flick göreve geldikten sonra çıktığı dört karşılaşmada 29 dakikada bir gol katkısı yapmayı başardı. Luis Suarez'in Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 16 golün tamamı Camp Nou'da gelirken; Uruguaylı oyuncu, şehir dışında kaydettiği son golü Eylül 2015'teki Roma deplasmanında buldu.

BARCELONA'DA CORONAVİRÜS ŞOKU!

Barcelona kulübü yaptığı açıklamada 9 kişiden oluşan hazırlık kampında bir oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Barcelona'da dokuz kişiden oluşan hazırlık kampında, bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Adı açıklanmayan futbolcunun, Şampiyonlar Ligi kadrosundaki hiçbir oyuncuyla temasa geçmediği bildirildi.