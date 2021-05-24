Barbaroslar dizisinden ilk kareler geldi

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Barbaroslar dizisi, yıldız oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikayesi ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Tarihi dizi lerin büyük bir ilgi gördüğü günümüzde, 'Barbaroslar' dizisinin de hatırı sayılır bir izleyici kitlesi elde edileceği büyük bir olasılık. TRT 1 için çekilen dev prodüksiyonlu dizi, geçtiğimiz hafta sete çıkmıştı. Birbirinden yetenekli oyuncuları ile de dikkat çeken diziden ilk kareler geldi.

İddialı dizide Engin Altan Düzyatan Oruç Reis'i, Ulaş Tuna Astepe Oruç Reis'in ağabeyi Barbaros'u, Yetkin Dikinciler İshak'ı, Caner Topçu da Barbaros Hayreddin ve Oruç Reis'in bir diğer kardeşi İlyas'ı canlandıracak.