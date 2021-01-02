Barbaros Yoloğlu kimdir? MasterChef finalisti Barbaros Yoloğlu kaç yaşında, nereli? MasterChef Barbaros…

TV8 kanalında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında son 2 yarışmacı arasında yer alan Barbaros Yoloğlu hakkında yapılan araştırmalar arttı. Yaptığı yemekler ile adından söz ettirmeyi başaran Barbaros aşçılık mesleğinde deneyimli olmasıyla dikkat çekti. Peki, Barbaros Yoloğlu kimdir? MasterChef finalisti Barbaros Yoloğlu kaç yaşında, nereli?

Mutfakta her konuda iyi olabileceğini söyleyen Barbaros Yoloğlu 2020 MasterChef yarışmasının finaline kalan son iki isimden biri oldu. Samsun’un Alaçam ilçesinde dünyaya gelen MasterChef Barbaros, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef'e başvurduğunu açıklamıştı. Peki, MasterChef Barbaros'un kaç yaşında, nereli?

Masterchef Barbaros kimdir?

Barbaros Yoloğlu, Samsun’un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğlu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizdi.

Barbaros Yoloğlu üçlü elemelerde Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan ile karşı karşıya gelmişti.

Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi’ne gitmeye karar veren Yoloğlu, bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış.



Instagram'da 32 bin kişi tarafından takip edilen yarışmacının, eskiden çok kilolu olduğu ve bir hayli kilo verdiği ortaya çıkmıştı.

2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlayan Barbaros Yoloğlu, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef'e başvurmuş, ana kadroya dâhil olmaya hak kazanarak, bu sezonun 16 yarışmacısından biri olmuştur