Barbaros ne demek? Barbaros ismi nereden geliyor, Barbaros kelimesinin ve isminin anlamı-kökeni nedir?

Barbaros nedir, Barbaros ismi nereden geliyor? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi bu akşam TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler gibi isimlerin başrolü paylaştığı dizi hakkında ve dizideki karakterler hakkında yapılan araştırmalar arttı. Diziden sonra merak edilen konulardan biri de Barbaros kelimesinin anlamı oldu. Peki, Barbaros ne demek? Barbaros ismi nereden geliyor, Barbaros kelimesinin ve isminin anlamı nedir? İşte Barbaros ismi anlamı ve kökeni…

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, bu akşam yayın hayatına başlıyor. Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak. Hikayenin detayları sorgulanırken, Barbaros kelimesinin anlamı ve kökeni de sorgulanmaya başlandı. Peki, Barbaros ne demek? Barbaros ismi nereden geliyor, Barbaros kelimesinin ve isminin anlamı nedir?

Barbaros ismi ne demek, nereden geliyor, anlamı?

Türk denizcisi, Barbaros Hayrettin Paşa'ya Avrupalılar tarafından verilen “Kızıl Kakal” anlamına gelen bir addır

Hızır Reis (Barbaros Hayrettin Paşa),Oruç Reis ile birlikte İshak Reis'in 'Barbaros' lakabı ile beraber anılmasının nedeni, kardeşlerin hepsinin sakallarının kızıl renge çalmasıdır. Bu özellikleri sayesinde dört kardeş Barba 'sakal' ve rossa 'kızıl' kelimelerinin birleşiminden oluşan Barbaros lakap-unvanıyla anılmaktadır. Bir başka yandan da Halil İnalcık bu ismin 'Baba Oruç' adından bozulma işlemine uyarak son halini almış olabileceğini de ifade etmektedir.

Barbaros isminin kökeni nedir?

Barbaros ismi Türkçe kökenlidir.