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Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nin yüzde 75'i tamamlandı
İstanbul Levent'te yapımına 11 ay önce başlanan 20 bin kişi kapasiteli Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde kaba inşaatın yüzde 75'i tamamlandı.
Levent Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan caminin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Temmuz 2020 tarihinde atılmıştı. O tarihten bu yana camideki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda caminin kaba inşatının yüzde 75'in tamamlandığı öğrenildi.