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Barbaros dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! İşte Engin Altan Düzyatan'ın ilk görüntüleri!

21 Haziran 2021 Pazartesi - 11:05 | Son Güncelleme : 21 06 2021 - 11:05

Uzun süredir beklenen Barbaros dizisinden ilk fragman geldi. TRT1 ekranlarında yayınlanacak Barbaros dizisinde Barbaros Hayrettin Paşa karakterini Engin Altan Düzyatan canlandırıyor. İlk fragmanı ile sezonun iddialı yapımları arasında olacağı şimdiden belli olan yapım ile ilgili pek çok kişi ayrıntıları merak ediyor. Peki, Barbaros dizisi ne zaman başlıyor? Barbaros dizisi oyuncuları kim? İşte Barbaros dizisi fragmanı...


Engin Altan Düzyatan ekranlara Barbaros dizisiyle merhaba dedi. Uzun süredir çalışmaları süren Barbaros dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatılacağı "Barbaros" dizisinden ilk görüntüler nefes kesti. Peki, Peki, Barbaros dizisi ne zaman başlıyor? Barbaros dizisi oyuncuları kim? İşte Barbaros dizisi fragmanı...
 
 
Barbaros dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla TRT1'de seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Fragmanı ile merak uyandıran dizinin başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı biliniyordu. Ulaş Tuna Astepe de kadroda yer alan isimlerden.
 
BARBAROS DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 
 
TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Barbaros dizisinin ilk bölümünün 1 Eylül 2021 tarihinde yayınlanması bekleniyor.
 
İŞTE İLK FRAGMAN
 

 
 
BARBAROS DİZİSİ OYUNCULARI
 
Senaryosunu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz'ın kaleme aldığı Barbaros dizisinin kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Caner Topçu'nun yer alacağı biliniyor.
 
BARBAROS DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
 
Dizide, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası olarak bilinen Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis'in hayatı konu edinilecek.

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