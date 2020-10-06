Tarihi dizi projeleriyle adından söz ettiren TRT bu sefer yepyeni bir yapımı ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun Kaptan-ı Derya’sı Barbaros Hayreddin Paşa’nın kahramanlıklarının anlatılacağı Barbaros dizisi şimdiden merak uyandırdı. Oyuncu kadrosu ile izleyicinin dikkattini çekmeyi başaran Barbaros dizisinde detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Peki, Barbaros dizisi ne zaman başlıyor? Barbaros dizisi oyuncuları kim? İşte oyuncu kadrosu!
BARBAROS DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Osmanlı tarihinin önemli paşalarından Osmanlı İmparatorluğu’nun Kaptan-ı Derya’sı Barbaros Hayreddin Paşa, Barbaros dizisiyle ekranlara gelecek. Barbaros Hayreddin Paşa’nın Osmanlı İmparatorluğu'na yaptığı hizmetler ve kahramanlıklarının anlatılacağı Barbaros dizisinde detaylar ortaya çıkmaya başladı.
BARBAROS DİZİSİ OYUNCULARI KİM? BARBAROS'U KİM CANLANDIRACAK?
TRT'nin yeni yapımı Uyanış: Büyük Selçuklu'nun ardından izleyicinin karşısına geçmek için gün sayan Barbaros dizisi ile ilgili detaylar dizi takipçileri tarafından araştırılıyor. Diriliş Ertuğrul'un baş rol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın da kadrosunda olduğu Barbaros dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Barbaros dizisi için geri sayım devam ederken Sen Anlat Karadeniz ile büyük bir çıkış yapan Ulaş Tuna Astepe'nin de dizide yer alacağı bilgisi geldi. Ulaş Tuna Astepe'nin Barbaros Hayrettin Paşa'yı oynayacağı dizi kulislerinde konuşuluyor. Barbaros dizisinde Engin Altan Düzyatan'ın tarihi karakter Oruç Reis'i canlandıracağı dizide, Ulaş Tuna Astepe ise Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıracak. Tanıtımları uzun süredir yayınlanan dizide Astepe ile anlaşmaya vardı.
ÇAĞAYAY ULUSOY VAZGEÇMİŞTİ
Geçtiğimiz haftalarda Barbaros karakterini Çağatay Ulusoy'un canlandıracağı konuşuluyordu. Ancak dizi çekimlerinin geç başlayacağının açıklanmasının ardından Ulusoy'un projeden vazgeçtiği iddia edildi.
BARBAROS HAYREDDİN PAŞA KİMDİR?
Barbaros Hayreddin Paşa (1478; Midilli - 4 Temmuz 1546; İstanbul), Osmanlı Devleti tarihinin ünlü Türk denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı İmparatorluğunun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası. Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir "Türk Gölü" olarak anıldı. Osmanlı'nın deniz politikasına ve Tersane-i Amire'ye nizam verdi.
Barbaros Hayreddin Paşa, 4 Temmuz 1546’da İstanbul’da öldü, Beşiktaş'taki türbesine defnedildi.
ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1 Ocak 1988 yılında İzmitte dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini İstanbul Lisesi'nde tamamlayan oyuncu, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. 2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yaptıktan sonra tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başlamıştır.